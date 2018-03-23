Лидеры Комитета Сената США по энергетике и торговле в пятницу написали исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу письмо с официальным запросом, чтобы он дал показания на предстоящем слушании по поводу утечки данных из соцсети, передает Reuters.

Ранее в Европарламенте пригласили Цукерберга для разъяснений по этому поводу.

"Слушание рассмотрит (вопрос о - Прим.ред.) сборе и продажа персональной информации от более чем 50000000 пользователей Facebook, потенциально без их предупреждения или согласия и нарушения политики Facebook", - написал глава Представительства Грег Уолден, республиканец, который возглавляет панель и ведущий демократ и другие руководители комитетов Франк Паллоне.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространение негативной информации о кандидатах в интернете в Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

"Страна" писала, к чему приведет скандал с утечкой личных данных из соцсети.

Также стало известно, что соучредитель WhatsApp призвал пользователей удалять аккаунты в Facebook после скандала с Cambridge Analytica.

Ранее в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по Украине и Германии.