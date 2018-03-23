Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

"Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин пожелал успешного проведения запланированных на 20 мая досрочных выборов президента Венесуэлы.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Путина с победой на выборах президента России.

Напомним также, что Трамп разозлился из-за утечки инструкции не поздравлять Путина с победой на выборах.