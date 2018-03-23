С 25 марта, когда украинцы переведут стрелки часов на час вперед, поезда на территории Украины также начнут курсировать по летнему времени. Их отправление и прибытие на билетах будет указано с учетом этого перехода. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"В связи с переходом на летнее время 25 марта 2018 года в 3 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1 час вперед. В билетах на поезда формирования ПАО "Укрзализныця" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Укрзализныця просит путешественников, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тех, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник, 26 марта, быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ПАО "Укрзализныця".

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" пустила четыре дополнительных поезда на Пасху.