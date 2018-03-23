Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 732 тысяч 805 гривен заработной платы и 14 тысяч 602 гривен процентов на банковский вклад в прошлом году, а его жена Марина Михайленко – 381 тысяч 577 гривен зарплаты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно е-декларации главы МИД, он также задекларировал 47 тысяч в евро и $33 тысяч наличных средств и 448 тысяч 186 гривен на счете в "Ощадбанке".

Согласно декларации, супруга министра задекларировала 45 тысяч в евро и $55 тысяч наличных средств.

Также у Климкина в пользовании два земельных участка в селе Козин (Обуховский район Киевской обл.) 640 кв.м и 560 кв.м, а в собственности его супруги имеется квартира в Киеве площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в Киеве общей площадью 90,4 кв.м.

Согласно е-декларации Климкина расходы на строительство дома в Козине, собственником которого указана Нина Гавриловна Михайленко, и который полностью или частично возведен из материалов или за счет субъекта декларирования или члена его семьи, составили 154 тысяч гривен.

Кроме того, министр владеет автомобилем Skoda Felicia 2000 года выпуска, его супруга - Volvo S40 2008 года выпуска.

Как сообщала "Страна", Климкин получил 40 тысяч гривен материальной помощи в декабре.