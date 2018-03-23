В Одессе готовятся к снегопаду и гололедице
Коммунальные службы Одессы привели в состояние оперативной готовности в ожидании ухудшения погодных условий. Об этом пишет "Думская".
Такое решение принял сегодня, 23 марта, штаб по непогоде.
В ближайшие сутки, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидают снег с дождем, гололедицу, северный ветер, 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
На данный момент специалисты предприятия чистят ливневые стоки, а также убирают снег и посыпают дороги песчано-солевой смесью для предотвращения гололеда.
Одесская мэрия обращается к жителям с просьбой в случае ухудшения погодных условий максимально ограничить передвижение по городу и поездки за пределы Одессы.
Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
Кроме того, в случае небольшого потепления возможно образование наледи и сосулек на крышах домов. Поэтому департамент городского хозяйства в очередной раз просит одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов.
Как сообщалось, сегодня в Одесской области выпал цветной снег.
Еще мы писали, несколько дней назад одесский автовокзал отменил десятки рейсов из-за непогоды.