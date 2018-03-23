Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.

Об этом в Twitter сообщило издание The Associated Press.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за смертельную стрельбу и захвата заложников на юге Франции", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что полицейские убили террориста, который взял заложников в супермаркете во Франции.

Также на юге Франции террорист взял заложников в супермаркете, погибли два человека.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека. Как известно, одним из погибших мог быть мясник, работавший в супермаркете.

Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал в магазин.