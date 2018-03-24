В Киеве собака по кличке Шери спасла временного хозяина Алексея от нападения неизвестных. Мужчина скоро уезжает с семьей из Украины и не сможет взять с собой свою защитницу. В соцсетях ищут хозяина храброй собаке. Об этом в Facebook рассказала киевлянка Анна Сорока.

Cообщается, что мужчина отправился с собакой на прогулку к озеру. В этот момент на него напали неизвестные с ножом. Собака была без поводка и бесстрашно бросилась защищать Алексея от преступников.

"Сегодня Шери защитила своего человека (временного папу Алексея) от страшной угрозы! Она не обучена на защиту, но бесстрашно бросилась спасать", – рассказала киевлянка.

В результате инцидента животное не пострадало, а мужчина отделался раной на руке.

Временная семья Шери уезжает 27 марта. Скоро собаке нужна будет новая семья. Волонтеры просят неравнодушных людей помочь с поиском нового дома для Шери.

Фото: Анна Сорока/Facebook

Фото: Анна Сорока/Facebook

Фото: Анна Сорока/Facebook

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