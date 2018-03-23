В Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания "Партнерство и трудоустройство", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройство украинцев в Польше.

Об этом рассказал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота, передает Укринформ.

"Кампанией мы хотим противодействовать патологиям во время нанятия работников в Украине, а с другой стороны - в Польше бороться со случаями, когда посредники не придерживаются условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, не говоря о случаях нелегального трудоустройства", - отметил Пехота.

По его словам, главным партнером польско-украинской хозяйственной палаты в этой кампании в Украине будет выступать Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.

"Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании - организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройства Украинские за рубежом происходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы", - констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.

Пехота сообщил, что рабочее название кампании "Партнерство и трудоустройство", где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство - легальность работы.

Как сообщала "Страна", что заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы.

Кроме того, только в 2017 году украинские заробитчане перечислили из Польши около 100 миллиардов гривен.