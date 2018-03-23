Бойцы "Азова" и "Национального корпуса" заявили, что после того, как их столичная база была заблокирована спецназовцами, они не досчитались компьютеров и оргтехники. Об этом сообщает ТСН.

"Они проводили обыски, вот сейф, здесь уже ничего нет. Здесь были документы, бумаги и награды, которые я раздаю - внутренние. Кубки, премии, ничего нет, все забрали. Нет компьютера, есть все шнуры, мышка, но нет самого компьютера", - показывает офис руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов.

"Ни один из этих людей документы нам не показывает, что он имеет отношение к полиции. Мы вызвали 102, хотим, чтобы 102 зафиксировали это преступление. Мы не уйдем, пока они не освободят помещение", - заявил глава Гражданского корпуса "Азов" Андрей Билецкий.

В свою очередь правоохранители говорят, обыск был санкционированным.

"Проводят проверку фактов возможного завладения имуществом ЧАО "Атек" на 54 миллиона гривен. Проводят выемку документов", - сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Несмотря на сопротивление националистов, правоохранителям удалось изъять несколько компьютеров, документы и две боевые гранаты.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции рассказали об обысках в здании штаба Нацкорпуса в Киеве.

Также мы сообщали, что националисты добились сноса памятника Павке Корчагину в Боярке.