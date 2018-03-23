Еще немного и сползет в реку сельское кладбище во Львовской области. На нем до сих пор хоронят людей, но горная река разрушает склон холма с могилами. Местные беспокоятся за свои поминальные традиции и предполагают вероятность экологической катастрофы, говорится в сюжете ТСН.

Кладбище в этом селе на небольшом холме. Рядом протекает река Быстрица. Сейчас она спокойна, и с весенним паводком уровень воды здесь поднимается на несколько метров. И бурное течение ежегодно разрушает берег, на котором кладбище держится. Люди опасаются, если берег не выдержит, могилы поплывут.

В2014 года вода уже смыла со склона скалистую породу. Теперь холм с захоронениями держится лишь на самом грунте. И селяне с опаской ждут больших паводков. О разрушении склона смильничане не раз говорили областным чиновникам. Село дотационное и самостоятельно укрепить берег не может.

О проблеме маленького села в области, говорят, знают. Несколько лет назад даже разработали проект, и денег на работы не было. Свободные средства на укрепление берегов выделяли селам, где горные реки вплотную приблизились к домам людей.

Чтобы укрепить склон необходимо два миллиона гривен. Местные надеются, они найдутся быстрее, чем река заберет могилы их родственников.

Как сообщала "Страна", под Запорожьем участникам АТО выделили землю под застройку на кладбище.

Мы писали, что в Каменском во дворе дома неделю стоит гроб с умершей женщиной.

Ранее киевлян возмутило импровизированное кладбище к Хэллоуину в центре города.