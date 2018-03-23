В Украине в субботу, 24 марта, ожидается днем от 0° мороза до 5° тепла, местами мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

В частности, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, днем без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 6-11° мороза, в северных областях местами 12-15° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью -7..-9°, днем -2..-4°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик сообщила, когда в Украине начнется постепенное потепление.

Также Украинский гидрометцентр сообщил, когда в Украине начинается потепление.