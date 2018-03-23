Дмитрий Россошанский, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровськои Светлана Сапатинська, может выйти на свободу по закону "Об амнистии". Об этом сообщает "Укринформ".

"Нужно понимать, что Дмитрий Россошанский может выйти на основании закона "Об амнистии" и надо обратить внимание, что крайне важно изменить обвинение и добавить статью 136 (о непредоставлении потерпевшей помощи)", - сообщил адвокат потерпевшей стороны Владимир Фурман, ".

"Важно также то, что упомянутый закон не распространяется на лицо, совершившее преступление, в результате которого является смерть потерпевшей, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - заявил он.

Фурман отметил, что расширение обвинения со включением отягчающих обстоятельств - это единственная возможность, при которой суд сможет принять во внимание и объективно исследовать все доказательства по пребыванию Россошанского на момент совершения ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

"Знает прокуратура о том, что такие доказательства существуют, должна ли она действовать? Мы считаем, что прокуратура бесспорно должна это сделать, она знает об этом еще с первого судебного заседания. Неоднократно об этом говорилось прокурору, нами предоставлялись соответствующие заявления и ходатайства, но никакой реакции от них мы не видим ", - отметил адвокат.

Как сообщала "Страна", Дмитрия Россошанского осудили за гибель в ДТП сестры Ноздровской – Светланы Сапатинской в селе Демидов в сентябре 2015 года.

Юрист Ирина Ноздровская была найдена мертвой 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, к расследованию ее убийства были привлечены 300 сотрудников Нацполиции.

У следствия было четыре версии убийства юристки Ирины Ноздровской, основной из них было то, что к убийству причастны семья и знакомые семьи Дмитрия Россошанского.