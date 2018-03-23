В Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под лед, в результате чего один из них утонул. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС Украины.

"22 марта в 18:20 в оперативно-координационный центр Управления ГоСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в Чернигове на реке Десна в районе переправы на расстоянии около 20 м от берега провалились под тонкий лед двое мужчин", - говорится в сообщении.

После провала мужчин понесло вниз по течению. Они начали звать на помощь. Двое юношей, которые прогуливались по берегу реки, услышали крики и сразу бросились на помощь, одновременно вызвав спасателей и скорую медицинскую помощь. Палкой ребята помогли одному из пострадавших, добраться до кромки льда, но выползти на лед из воды он так и не смог. В это время другой человек утонул.

Прибывшие на место происшествия с помощью спасательного круга, спасательной веревки и носилок вытащили мужчину из воды. После осмотра медработниками, пострадавшего госпитализировали, с диагнозом переохлаждение он был доставлен в лечебное учреждение.

Сегодня для проведения поисковых работ тела утонувшего привлечены водолазы отделения подводного разминирования группы пиротехнических работ, специалисты группы аварийно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения В ГоСЧС Украины в Черниговской области. Всего для проведения поисковых работ привлечено 6 водолазов и 14 специалистов других служб, 3 единицы специальной техники, 2 лодки и глиссер на воздушной подушке.

"По состоянию на 12:00 23 марта обследовано более 100 тыс. кв. м. акватории реки Десна и 2000 кв. м. береговой линии. Поисковые работы продолжаются", - отметили в ГоСЧС.

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