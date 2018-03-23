Лоукостер Ryanair открыл в Украине 10 новых маршрутов из Киева и 5 - из Львова. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

В частности, из Киева самолеты будут летать по направлению в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон Станстед, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав. Из Львова - в Дюссельдорф, Краков, Лондон Станстед, Мемминген и Варшаву.

Планируется, что за год компания будет перевозить 800 тыс. пассажиров.

Согласно зимнему расписанию, из Киева в Барселону откроют 4 рейса в неделю, в Братиславу - 3, в Гданьск - 2, в Краков - 3, в Лондон Станстед - 5, в Познань - 2, в Стокгольм С - 3, в Вильнюс - 3, в Варшаву М - 4 и во Вроцлав - 3.

Из Львова открываются рейсы в Дюссельдорф W - 3 в неделю, в Краков - 3, в Лондон Станстед - 3, в Мемминген - 2, в Варшаву М - 3.

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair может выйти на рынок внутренних авиаперевозок в Украине.

Также Порошенко рассказал, сколько будут стоить авибилеты на рейсы Ryanair в Европу. Список новых направлений.