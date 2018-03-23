Львовский горсовет установил премии для школьников по 20 тысяч гривен за 600 баллов по трем предметам на внешнем независимом тестировании. Решение принято на сессии горсовета. Об этом сообщают "Украинские новости".

Школьники, которые по двум предметам наберут 400 баллов, получат 10 тысяч гривен, а за 200 баллов по одному предмету горсовет выплатит 2 тысячи гривен.

Напомним, на тестировании по одному предмету можно максимально набрать 200 баллов.

Также Львов намерен выплатить по 10 тысяч гривен 30 призерам предметных школьных олимпиад в 2018 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве образовании объявили, когда начнется регистрация ВНО на магистратуру.

Напомним, на ВНО в этом году зарегистрировались 290 574 человека.