Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отклонить принятый до этого Конгрессом проект бюджета США на 2018 финансовый год из-за того, что в нем не заложена иммиграционная реформа и средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я рассматриваю наложение вето на законопроект о расходах на основании того, что более 800 тыс. участников программы DACA (защищающей мигрантов, ввезенных родителями - нелегалами в страну были полностью брошены демократами [и даже не упомянуты в законопроекте], а также из-за стены на границе, которая крайне необходима для защиты страны, но не была профинансирована", - написал президен США.

Ранее "Страна" писала о том, что Мелания Трамп опубликовала романтичное зимнее фото с мужем.

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