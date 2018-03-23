В субботу, 24 марта, движение транспорта по Северному и Южному мосту в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В частности, будет ограничено движение транспорта в эту субботу: с 10:00 до 16:00 - Северному (Московскому) мосту и мосту через р.Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города; с 14:00 до 20:00 – по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о строительстве платных дорог в Украине.

Также мы писали, что средняя стоимость ремонта 1 км украинских дорог по десяти крупнейшим дорожным контрактам составляет 12,23 млн грн.