На контрольном пункте пропуска через линию разграничения, расположенном на временно оккупированной территории Украины, скончался мужчина. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

По ее словам, мужчина 1953 года рождения ехал в автобусе в качестве пассажира по маршруту пункт пропуска Гнутово - Новоазовск, когда у него остановилось сердце.

Был вызван дежурный фельдшер поста Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, он констатировал смерть человека.

"Причиной смерти стала остановка сердца", - написала Карпиленко.

Фото: facebook.com

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