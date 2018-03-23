В Киеве 23 марта у офиса партии "Национальный Корпус" на проспекте Победы, где проходят обыски, ветеран АТО (по всей видимости сторонник "Нацкорпуса") угрожал сотруднику полиции фаллоимитатором, который достал из своего автомобиля. Соответствующее видео опубликовал киевлянин Святослав Литвинов на своей странице в Facebook.

На видеозаписи человек в военной форме достает из автомобиля резиновый фаллос розового цвета и начинает размахивать им перед патрульным полицейским, при этом оскорбляет его, используя матерную лексику.

"Вот этой х*йней, поубивал бы вас, пи*арасов. Потому, что вы не воины, вас стрелять надо... Достойны быть наказаны резиновым х@ем. В них стрелять впадлу даже", - говорит мужчина, которого товарищи называют Юрием.

Осторожно, нецензурная лексика 18+

Далее идет поток матерной брани и угроз сексуального характера в сторону правоохранителей.

Ранее "Страна" сообщала, что 23 марта на заводе "АТЭК" в Киеве, где политическая партия "Национальный корпус" арендует офисы, проходили следственные действия в рамках расследования преступления в сфере хозяйственной деятельности. Обыски в этом деле проходили также в нескольких регионах Украины.

Лидер Нацкорпуса Билецкий выступил с заявлением , что данные обыски являются политической провокацией и не исключали того, что им могут подбросить гранаты "Савченко".