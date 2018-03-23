На линии разграничения в Донбассе открыли три агентских пункта по оказанию услуг пенсионного обеспечения.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

"В селе Чермалык Волновахского района Донецкой области, который расположен на линии разграничения с временно оккупированными территориями, заработал новый агентский пункт обслуживания граждан по вопросам пенсионного обеспечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что услугами по пенсионному обеспечению, смогут воспользоваться почти 4,5 тысячи жителей более десяти сел: Чермалык, Орловское, Федоровка, Павлополь, Широкино, Бердянское, Гранитное, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Запорожское, Каменка. Теперь им не придется обращаться в управление ПФУ в Волновахском районе, до которого около 70 км от этих населенных пунктов.

Кроме того еще два агентских пункта заработало в Лисовской и Сергиевской сельских советах Покровского района Донецкой области. Воспользоваться услугами специалистов Фонда смогут около 12,5 тысяч человек, из которых 5,8 тысяч — пенсионеры. Это жители более десятка близлежащих сел.

В агентском пункте любое лицо, требующее решения пенсионных вопросов, может получить подробные консультации, в том числе справки о размере пенсии, заработной плате. Также появилась возможность получить перечень документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, предоставить заявление и документы о возобновлении выплаты пенсии и других услуг.

Напомним, по состоянию на 16 марта пенсии за март были профинансированы на 70,5% месячной потребности.

Ранее "Страна" сообщала, что жителям Крыма и Донбасса обещают выплатить все пенсии сразу после освобождения.

Также Верховный суд решил, что переселенцам не могут прекратить выплату пенсий из-за отсутствия по месту регистрации.