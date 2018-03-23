В сети появилось видео того момента в суде, когда нардеп Надежда Савченко в процессе словесной перепалки с прокурором Александром Банником называет последнего долбо*бом.

Это произошло после того, как прокурор Александр Банник попытался провести аналогию между делом Савченко и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева и выставил захваченных в плен российских военных в положительном свете по сравнению с Савченко.

Напомним, сегодня в Шевченковском суде Киева принимают решение о мере пресечения для подозреваемого в организации теракта и госпереворота народного депутата Надежды Савченко, с которой вчера Верховная Рада сняла неприкосновенность и дала разрешение на ее арест.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко не дала следствию образцы своего голоса и ДНК.

Также мы сообщали о том, что прокуроры рассказали, как СБУ случайно пошпионила за Савченко без решения суда.