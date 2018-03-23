В сети опубликовано видео масштабной пробки на проспекте Победы в Киеве в пятницу утром, которая возникла из-за блокирования дороги членами "Национального корпуса" и других националистических организаций из-за обыска завода АТЭК. Ролик опубликован на странице "Киев Оперативный" в Youtube.

Инцидент произошел в районе станции метро "Святошин" - неподалеку от завода "АТЭК". На записи видно значительное скопление автотранспорта в сторону центра столицы, в направлении выезда из города поток несколько меньше.

Как сообщалось, утром в пятницу было некоторое время было перекрыто движение по проспекту Победы сторонниками националистических сил. Сделали они это в знак протеста против обысков, которые провела полиция на территории завода "АТЭК". Там же располагается база "Национального корпуса". В полиции говорят, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном присвоении имущества завода.

Видео:Youtube.com/Yeugen Voynich

Как сообщала "Страна", позже Нацкпорпус выпустил полицейских через "коридор позора" из здания завода АТЕК

Напомним, в пятницу, 23 марта, в Нацкорпусе заявили, что полиция блокирует их центральный штаб в Киеве на проспекте Победы, 83. Здесь, на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова". Активисты партии рассказали журналистам, что блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.