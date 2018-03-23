Сервис публичных и государственных закупок ProZorro выставил на аукцион два памятника Ленину, выполненных из металла и снесенных в рамках декоммунизации. Об этом сообщается на Facebook-странице сервиса.

Один памятник лота сделан из бронзы и весит около 5,5 тонн, а второй изготовлен из 100 килограмм черного металла.

О применении Лениных отмечено, что монументы можно установить на огороде или создать тематический "Серп и молот".

Фото: facebook.com/Prozorro.sale

Напомним, по состоянию на середину ноября 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было переименовано 987 городов и деревень, свыше 50 тысяч улиц, демонтирован 1320 памятников Ленину и сотни других памятников, связанных с тоталитарным режимом.

Как сообщала "Страна", в Одесской области уничтожили последнего "вождя тоталитаризма".

Ранее директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине уже завершилась.