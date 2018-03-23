Почти 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в заливе Хемелин примерно в 10 км от города Огаста на юго-западе Австралии. Об этом сообщает news.com.au.

"Вероятно, мертвые и умирающие животные будут привлекать акул ближе к берегу", - предупреждает Департамент рыбного хозяйства штата.

По словам представителей департамента, большинство животных уже мертвы, а оставшимся в живых пытаются оказать помощь, вернув обратно в море.

Кроме спасателей, у побережья собираются жители окрестных населенных пунктов, которые ожидают высокой воды, чтобы попытаться помочь животным выбраться на глубину.

Фото: news.com.au

"Сила животных и, возможно, влажные погодные условия помогут нам вывести их в море", - сообщил представитель природоохранной службы штата Западная Австралия Джереми Чик.

Экипажи рыболовных судов, находящихся в районе бедствия, уже сообщили о скоплении акул недалеко от залива.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что дельфины раньше маленьких детей начинают узнавать себя в зеркале.

Мы писали, что дельфины могут потерять слух от громкого спаривания рыб.

Также в сети появилось трогательное видео с дельфинами, которые наблюдают за белками.