Стильный хронометр, обладающий функциями часов, смартфона, GPS и еще пары не менее практичных гаджетов моментально завоевал сердца ценителей полезной техники, smart watch по праву считается одним из самых популярных современных девайсов.

На первый взгляд смарт часы выглядят как модная модель наручных часов в стиле хай-тек. Но их программное обеспечение гораздо больше роднит smart watch со смартфоном, нежели с традиционным хронометром.

Этот девайс однозначно заслуживает внимания, и если вы решили приобрести подобное устройство, давайте разберемся с его основными отличительными особенностями.

Основные функции

Каждый производитель старается создать оригинальный девайс, но основные, и наиболее востребованные функции смарт часов неизменны:

хронометр – в первую очередь даже «умные часы» измеряют время;

GPS-трекер – не позволит заблудиться даже ребенку;

смартфон – минимальный набор функций включает уведомления о звонке,

чтение смс, сообщений из соцсетей;

фитнес-трекер – позволяет контролировать вашу физическую форму.

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