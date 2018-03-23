Стало известно, что утренние обыски на территории столичного завода "АТЭК", где расположен штаб Нацкорпуса, связаны с расследованием дела о незаконном завладении имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Уточняется, что помимо Киева, следственные действия под процессуальным руководством ГПУ проходили еще в нескольких регионах.

"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО "АТЭК" на общую сумму более 54 млн гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обысках на территории завода. Там же располагается офис "Национального корпуса", члены которого обвинили силовиков в политическом преследовании и устроили потасовки с ними.

Отметим, что между Нацкорпусом и совладельцами завода АТЭК уже давно идет конфликт. Владельцы обвиняют националистов в захвате территории предприятия. В НК это отрицают.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацкорпус разблокировал завод и позволил выйти оттуда полицейским через "коридор позора".