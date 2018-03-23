С понедельника, 26 марта, некоторые страны Евросоюза могут объявить о мерах на национальном уровне в связи с "делом Скрипаля". Об этом сообщает "Интерфакс".

Как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, в Европейском союзе согласны с оценками правительства Британии об ответственности России за эту атаку и что других правдоподобных объяснений нет.

Как сообщала "Страна", Евросоюз требует от России немедленно раскрыть детали программы "Новичок".

Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

Напомним также, что Великобритания ответила отказом на запрос России предоставить доступ к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, поскольку рассматривает его как британского подданного.

Ранее "Страна" писала, что еще пять стран Евросоюза рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.