На юге Японии, а также в Токио начала цвести сакура. В честь этого в стране проводят традиционный фестиваль Japan Cherry Blossom.

Цветение на Юге страны, в Осаке, продлится до первых чисел апреля, а на севере, в Аомори, Хоккайдо, Тохоку, начавшись позже, закончится в середине апреля.

Соцсети наполняют множественные фото и видео завораживающе красивого цветения японской вишни.

Фото: instagram.com

Вишнёвый цвет у японцев ассоциируется с облаками, прогулки по саду с цветущей сакурой они метафорично называют хождением среди облаков. Люди спешат насладиться этим зрелищем и вишневым ароматом.

Фото: instagram.com

Некоторые японцы традиционно ради этого берут отпуск. Также устраиваются пикники среди цветения. Для этого даже есть термин - ханами.

Фото: instagram.com

О-Ханами традиционно включает не только прогулку в парке, но и пикник под цветущими деревьями. Праздник цветения сакуры проводится в Японии в течении многих столетий, и сегодня празднуется во множестве государственных и частных парков и садов.

Фото: instagram.com

Кстати, по японским традициям сакуру нельзя срывать.

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