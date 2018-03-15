В Японии расцвела сакура. Фото и видео
На юге Японии, а также в Токио начала цвести сакура. В честь этого в стране проводят традиционный фестиваль Japan Cherry Blossom.
Цветение на Юге страны, в Осаке, продлится до первых чисел апреля, а на севере, в Аомори, Хоккайдо, Тохоку, начавшись позже, закончится в середине апреля.
Соцсети наполняют множественные фото и видео завораживающе красивого цветения японской вишни.
Фото: instagram.com
Вишнёвый цвет у японцев ассоциируется с облаками, прогулки по саду с цветущей сакурой они метафорично называют хождением среди облаков. Люди спешат насладиться этим зрелищем и вишневым ароматом.
Фото: instagram.com
Некоторые японцы традиционно ради этого берут отпуск. Также устраиваются пикники среди цветения. Для этого даже есть термин - ханами.
Фото: instagram.com
О-Ханами традиционно включает не только прогулку в парке, но и пикник под цветущими деревьями. Праздник цветения сакуры проводится в Японии в течении многих столетий, и сегодня празднуется во множестве государственных и частных парков и садов.
Фото: instagram.com
Кстати, по японским традициям сакуру нельзя срывать.
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