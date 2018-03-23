Две книги экс-премьера Украины Николая Азарова пополнили составленный Госкомтелерадио Украины список изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Теперь в перечне 165 книг, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано на сайте Госкомтелерадио, перечень, в частности, дополнен шестью российскими книгами - теперь в нем находится 159 российских изданий, а также в перечне две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре из Украины.

Среди прочих в список внесены книги: "Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир" (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), "Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина" (Сергей Аксененко), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), а также "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" (обе - Николай Азаров).

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине запретили книги российского психотерапевта Синельникова.

Также в Украине запретили сказки про Илью Муромца и русских богатырей.