Украинский мобильный оператор Vodafone задолжал так называемой "ДНР" 800 миллионов рублей (370 млн грн) налогов и, если их не заплатит, на неподконтрольной территории работать не сможет.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

"На сегодняшний день с налоговыми обязательствами у компании оператора Vodafone, или как ее называют "МТС-Украина", следующая картина: компания не заплатила ни одной копейки налогов в бюджет "республики"... По недоплаченным суммам – там порядка 800 миллионов рублей", - подчеркнул он.

Он заявил, что если Vodafone хочет вернуться на неподконтрольную территорию Донецкой области, оператор должен зарегистрироваться и заплатить налоги.

"Конкретно по Vodafone: если он хочет вернуться, то теперь будет не так, что он пришел и включился – он приходит в "министерство доходов и сборов", регистрируется, этой компании выставляются налоговые претензии. Если оплата есть, он включается и работает дальше", - сказал Тимофеев.

Сеть мобильного оператора Vodafone на неподконтрольном Донбассе работает только в т.н. "ЛНР".

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске договорились начать восстановление мобильной связи в "ДНР".

Также Vodafone начал ремонт кабеля в Луганской области. В Донецкой пока не выполнено 17 заявок