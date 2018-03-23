Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка истекает в мае 2018 года.

Об этом сообщил председатель Конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василий Котко, передает УНИАН.

"Срок полномочий двух членов истекает через два месяца - в мае", - сказал Котко, добавив, что состав Нацкомиссии покинут Дмитрий Вовк и Руслан Машляковский.

Также Котко добавил, что на сегодня уже объявлен новый конкурс, во время которого будут избраны два новых члена на замену тех, которые пойдут в мае.

"И Дмитрий Вовк может подать свои документы на конкурс. Если у него есть законные основания", - отметил Котко, добавив, что нового главу НКРЭКУ, согласно закону, будут выбирать сами члены регулятора.

Дмитрии Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада разрешила Порошенко самому выбирать членов НКРЭКУ.

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