Президент Петр Порошенко новым главой Волынской областной государственной администрации назначил "очень одаренного" Александра Савченко, работавшего в полиции и "Нафтогазе".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Новый глава областной государственной администрации Александр Савченко. Я его знаю, думаю, что лет 18. Это профессиональный, решительный… очень грамотный, очень одаренный… Сейчас имеет задание поддержать все те тенденции, которые были начаты господином Владимиром (Гунчиком - Прим.Ред.)", - сказал Порошенко на совещании с активом области в пятницу.

Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в с. Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. Образование высшее, окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1994 году - Украинскую академию внутренних дел. 1979-1981 гг. - служба в Вооруженных Силах.

В органах внутренних дел с 1984 г., в 2001 г. проходил службу на различных должностях в управлении Киева.

С июля 2001 года - начальник Главного управления, а затем Департамента административной службы милиции, затем - Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. 2005 г. - директор Департамента ГСО при МВД Украины. C декабря 2007 по март 2010 г. - заместитель министра внутренних дел Украины.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины Развадовского В.Й. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

С 2014 по 2016 – директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

С января 2017 года назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, работал до ноября.

Имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности административное право и процесс, финансовое право, информационное право.

Отметим, что в Украине уже есть один губернатор по фамилии Савченко. Он руководит Николаевской областью и постоянно попадает во всевозможные скандалы.

Ранее "Страна" сообщала, что на Волыни задержали банду, которая качала топливо из нефтепровода "Дружба".

Также трех добытчиков янтаря, устроивших бучу с полицией под Ровно, отправили в СИЗО.