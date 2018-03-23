Сегодня на пункте пропуска "Новотроицкое" в зоне АТО из неисправных автобусов образовалась большая очередь. На 13.00 наблюдалась большая очередь, передает сайт "Право на защиту".

Сейчас около 200 человек стоят в очереди на паспортный контроль. Очередь образовалась из-за того, что с 4 автобусов, которые курсируют между пунктом пропуска и "нулевым" блок-постом с переходом на территорию, которая не контролируется Украиной, работает только один.

Три других автобуса простаивают из-за неисправности.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям раздают людям, мерзнут в очереди, горячий чай.

Как сообщала "Страна", в зоне АТО возобновили кредитование бизнеса на подконтрольных Украине территориях.

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