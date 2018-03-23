Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила о наличии доказательств причастности ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина к этому преступлению. Об этом сообщает ТСН.

"Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса",- заявила Максакова и добавила, что Тюрин регулярно ей угрожал и питал ненависть к Вороненкову.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал у Вороненкова четыре раза, отчего тот умер на месте, нападавший также был ранен и скончался в больнице

Ранее "Страна" писала о том, что Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина, которого подозревают в убийстве ее последнего мужа.

Также мы разбирались в том, как убийство Вороненкова связали с расстрелом Жилина и криминальной войной за первую столицу.