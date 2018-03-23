Мужчина, захвативший заложников в супермаркете около французского города Треб, потребовал освободить Салаха Абдеслама, главного фигуранта по делу о теракте, совершенном в ноябре 2015 года. Известно о трех погибших. Об этом сообщает BFM TV.

Сообщается, что злоумышленник был ранее известен французской разведке.

Ранее во Франции сообщали про двоих погибших в ходе захвата заложников. При штурме полицейских магазина заложники в супермаркете были освобождены. Полиция в ходе штурма застрелила захватившего заложников.

Напомним, местные власти сообщали, что полиция проводит спецоперацию в районе супермаркета Super U в коммуне Треб.

Район был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, слышны выстрелы.

Издание The Local сообщает, что захватчик объявил о своей приверженности "Исламскому государству". Перед нападением на магазин он протаранил на автомобиле группу полицейских. Один полицейский был ранен.

13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек. В марте 2018 года Абдеслам впервые заговорил в суде.

Как сообщала "Страна", Европол назвал "высоким" уровень террористической угрозы в странах Европы.