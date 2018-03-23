Сегодня, 23 марта, на планете большой футбольный день. Национальные сборные проводят товарищеские матчи. Те, кто пробился на чемпионат мира-2018 будут оттачивать тактику и стратегию, а неудачники, пролетевшие мимо Мундиаля - попробуют в деле новых игроков.

Сборная Украины сегодня играет с командой Саудовской Аравии, а в Москве сборная России выйдет на поле против "пентакампеонов" - сборной Бразилии.

Учитывая не самый благоприятный прогноз погоды, в Москве решили разогнать облака перед этим матчем. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил источник в Минобороны России.

По прогнозам сегодня в Москве должно быть от -1 до -3 градусов, порывы ветра до 12-17 м/с, облачно, небольшие осадки. Для разгона облаков перед крупными мероприятиями в столице России используют военные самолеты, которые поднимаются с подмосковного аэропорта "Чкаловский". В целях метеозащиты самолеты распыляют в воздухе твердые и жидкие реагенты.

Напомним, товарищеский матч Россия - Бразилия начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени на стадионе "Лужники". При реконструкции стадиона для защиты зрителей от осадков козырёк над ареной нарастили на 14 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что в России вышла книга о великом тренере Динамо и сборной СССР Валерии Лобановском.