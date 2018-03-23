За минувший год председатель фракции "Народный фронт" в Раде Максим Бурбак задекларировал наличие у супруги Татьяны 4,1 млн гривен наличных средств и 1,1 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские новости".

Бурбак задекларировал только 260 тыс. гривен депутатской зарплаты, вкладов в банках и наличных средств он не имеет.

В собственности депутата находится земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и 2 квартиры в Черновцах.

Также он арендует номер в гостинице "Киев".

В собственности председателя фракции находятся автомобиль ВАЗ 2108 1991 года выпуска и грузовой автомобиль Daimler-Benz 1988 года.

1 млн гривен супруга депутата заработала на отчуждении движимого имущества.

Наличными она также хранит 28 тыс. долларов и 19 тыс. евро, а в Укргазбанке и Приватбанке - 1,2 млн и 369 тыс. гривен соответственно.

Жена имеет право собственности на 5 объектов коммерческой недвижимости в Черновицкой области, которые указаны как объекты незавершенного строительства.

Кроме того, супруга владеет земучастком площадью 2,474 тыс. кв. м, жилым домом (82,6 кв. м) и 2 квартирами (106,1 кв. м и 54,7 кв. м).

В марте 2017 года она приобрела земучасток (890 кв. м) в Черновицкой области за 49 тыс. гривен.

Также она владеет автомобилем Mitsubishi Pajero Sport 2003 года выпуска, 3 грузовыми автомобилями (в 2014 году таких было 11, в 2015 - 7, а в 2016 - 5), 7 прицепами и 1 полуприцепом.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК начало полную проверку декларации лидера фракции "Народного фронта" Бурбака.

Также Рада не захотела отменять Е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.