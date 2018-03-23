Кассационный административный суд Верховного суда отказался допросить президента Петра Порошенко и бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по делу о законности прекращения его украинского гражданства. Об этом сказала председательствующая судья Раиса Ханова, сообщают Украинские Новости.

Защита Саакашвили просила суд допросить как свидетелей не только Порошенко и Саакашвили, но и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую, первого замглавы Государственной пограничной службы Василия Серватюка, которые являются членами комиссии по гражданству, и ряд сотрудников Государственной миграционной службы.

"Коллегия судей решила ходатайство удовлетворить частично", - заявила судья Ханова.

Таким образом, суд решил вызвать на допрос только 3 сотрудников Миграционной службы и отказал в допросе других свидетелей.

После оглашения решения суд перенес рассмотрение на 10 утра 13 апреля.

Напомним, что 26 июля 2017 года Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. 29 января Верховный суд начал рассматривать законность этого решения. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили экс-президента Грузии из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Как сообщала "Страна", в марте Порошенко внес законопроект об ужесточении получения украинского гражданства.

Ранее мы писали, что Аваков поручил проверить всех иностранцев, которые получили гражданство через суд.