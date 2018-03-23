В Запорожье задержали 17-летнего грабителя, который избил экс-депутата Генического райсовета до смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Сообщается, что парень избил мужчину еще 10 марта. Он нанес потерпевшему не менее двух ударов в область лица, от которых 35-летний мужчина упал на землю. После этого злоумышленник завладел его мобильным телефоном и деньгами.

13 марта потерпевший был госпитализирован в горбольницу №5 Запорожья, а 14 марта умер от полученных травм.

Досудебное расследование продолжается.

На данный момент злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщала "Страна", ранее в Запорожье криминальный авторитет разбил голову ветерану АТО.

Напомним также, что суд в Киеве продлил арест националиста "Физрука", подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова.