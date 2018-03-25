Рейтинги Петра Порошенко и блока его имени падают на глазах.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Центром социальных исследований "София". Сегодня о них на пресс-конференции рассказал руководитель социологических программ ЦСИ Александр Левцун.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов.

"Страна" разобралась, кто может пройти в Раду и стать президентом, если выборы состоятся сегодня - и как продолжают валиться рейтинги власти.

БПП ниже "Оппоблока"

Если выборы в Верховную Раду состоятся в ближайшее воскресенье, то семь политических сил преодолевают 5% барьер.

За "Батькивщину" готовы проголосовать 14,8% респондентов, за "Оппозиционный блок" – 11,4%, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,5%, за "Гражданскую позицию" – 7,2%, за Радикальную партию – 7,0%, за партию "За життя" – 6,3%, за объединение "Самопомич" – 5,4%.

О результатах "Народного фронта" на пресс-конференции даже не сообщалось. В последнее время у партии Яценюка-Авакова-Турчинова, которая контролирует ключевые посты в стране, рейтинг колеблется в рамках статистической погрешности.

Невеселые дела и у президентского блока. Если сравнить с результатами предыдущего исследования "Софии", которое проходило в декабре, то рейтинг БПП упал на три с лишним процента. Результаты же "Батькивщины" выросли более, чем на два процента.

Порошенко снова "однотуровый"

Лидерами президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, стали бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Тимошенко готовы избрать 14,3% респондентов, Порошенко – 9,5%, Бойко – 9,3%.

Как видим, от смещения на ступеньку вниз президента отделяют доли процента. И, судя по скорости падения рейтинга Порошенко, ждать его перехода не третье место осталось недолго.

Если верить данным "Софии", за три месяца уровень электоральной поддержки гаранта обвалился более чем на три процента - синхронно с падением рейтинга его партии.

"Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны", - заявил представитель "Софии" Александр Левцун.

Судя по всему, свое дело сделал январский скандал с поездкой президента на Мальдивы и дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

Кроме того, 7,4% готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, главу Радикальной партии Олега Ляшко – 7%, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 6,2%.

Олег Тягнибок из "Свободы" получил бы 4,1%, лидер "Самопомощи" Андрей Садовой - 4,0%, народный депутат Дмитрий Ярош - 1,7%, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили - 1,6%, мэр Киева Виталий Кличко - 1,2%, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк - 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда Савченко - 0,7%.

Огромен запрос на новые имена в политике. За нового кандидата, которого нет в списке и в природе, готовы проголосовать 15,1%. Это выше, чем результат фаворита рейтинга - Юлии Тимошенко. Хотя ее рейтинг с декабря и подрос почти на два процента.

Стали больше не любить и Гройсмана с Парубием

Уровень негатив в отношении главных институтов власти с декабря вырос. Не одобряют работу президента в стране 78,8% опрошенных (было 76%), Кабмина - 81% (было 72%), а Верховной Рады - 88,5% (было 75,9%).

Таким образом, антирейтинг власти по убыванию выглядит так: Парубий, Гройсман, Порошенко.

Наверное, поэтому более половины граждан Украины позитивно относятся к проведению внеочередных парламентских выборов - 61%. В декабре прошлого года таких респондентов было 57,1, в октябре - 55,8%.

Миротворцы ООН на Донбассе

Несмотря на единогласную позицию властей ввести миротворцев на всю территорию "ЛДНР" - включая границу с Россией - украинцы в этом вопросе раскололись практически наполовину. Многие считают, что будет достаточно поставить их только на линии фронта. Таковых оказалось 55,5% опрошенных.

И около 60% поддерживают размещение миротворческой миссии ООН на всей территории ОРДЛО до самой границы с Россией.

При этом большинство респондентов согласны и с тем, что на Донбассе нужно вводить внешнее управление - чтобы прекратить гуманитарную катастрофу.

Идею ввести в истекающий кровью регион временную администрацию ООН для недопущения гуманитарного кризиса поддерживают 47,7%. Считают это неприемлемым 30,5%.