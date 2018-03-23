Необычный оранжево–розовый снег, выпавший 23 марта в Одесской области, взволновал жителей и стал поводом для горячего обсуждения в соцсетях. Об этом пишет местное издание Таймер.

Примечательно, что официальной версии - почему в области выпал цветной снег пока нет. Но некоторые пользователи объясняют необычное природное явление аварией на химзаводе в Чехии. Дескать, в результате аварии в атмосферу попали опасные химикаты, которые и придают снегу необычный оттенок.

Жителям Одесской области рекомендуют избегать контакта с загрязнёнными осадками, при выходе на улицу закрывать голову и лицо, обязательно носить перчатки, а также пить много воды и проводить профилактику активированным углём.

Интересно, что авария, о которой идёт речь, действительно имела место: днём 22 марта в результате взрыва на заводе компании Unipetrol в городе Кралупи–над–Влтавоу погибли шесть человек. На заводе производят синтетический каучук.

Однако цветные осадки вряд ли связаны с этим событием. В частности, метеорологи, изучившие необычный снег, не обнаружили в нём опасных химических веществ, но зато нашли частицы песка и глины.

Фото: timer-odessa.net

Также в сети обсуждают версию, связанную с пылевыми бурями в Африке, поднявшими в небо значительное количество песка, который сейчас и выпадает вместе со снегом. Некоторые находят в этом свои плюсы.

Фото: facebook.com/vitaliy.milevich

Как сообщала "Страна", 19 марта в разных населенных пунктах Луганской и Донецкой области выпал цветной снег – от оранжевого до кремового оттенка.