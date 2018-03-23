Биатлонистка Вита Семеренко оценила бойкот Украиной заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортсменку процитировало российское издание "Спорт-Экспресс".

"Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего.

И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!" - сказала Вита Семеренко.

Ранее "Страна" писала о том, что причиной провала женской сборной Украины по биатлону на Олимпийских Играх назвали служебный роман.

Также мы сообщали, что украинская биатлонистка Семеренко объяснила провал на Олимпиаде фразой "у нас не команда, а просто ж...".