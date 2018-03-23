На съемках фильма с актерами Брюсом Уиллисом и Алеком Болдуином в Нью-Йорке погиб 37-летний пожарный Майкл Дэвидсон, сообщает Reuters.

Еще пять человек, в том числе двое пожарных, пострадали.

Во время съемок картины "Сиротский Бруклин" в Гарлеме, на Манхэттене, в ночь с 22 на 23 марта 2018 года произошло возгорание в подвале здания. Тушить пожар прибыл наряд из 175 пожарных. Во время схватки с огнем Майкл отделился от своей команды и получил сильные ожоги и отравление угарным газом. Он был доставлен в больницу, где скончался. По данным издания, у погибшего остались четыре малолетние дочки.

Режиссером и исполнителем одной из ролей в "Сиротском Бруклине" является Эдвард Нортон.

Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.

В 2016 году сообщалось, что после съемок фильма "Бегущий по лезвию – 2" погиб рабочий из Венгрии.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео на котором популярный китайский руфер сорвался с небоскреба.

Также за расследование гибели актера Ельчина взялись федералы США.