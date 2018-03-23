На съемках фильма с участием Брюса Уиллиса сгорел пожарный
На съемках фильма с актерами Брюсом Уиллисом и Алеком Болдуином в Нью-Йорке погиб 37-летний пожарный Майкл Дэвидсон, сообщает Reuters.
Еще пять человек, в том числе двое пожарных, пострадали.
Во время съемок картины "Сиротский Бруклин" в Гарлеме, на Манхэттене, в ночь с 22 на 23 марта 2018 года произошло возгорание в подвале здания. Тушить пожар прибыл наряд из 175 пожарных. Во время схватки с огнем Майкл отделился от своей команды и получил сильные ожоги и отравление угарным газом. Он был доставлен в больницу, где скончался. По данным издания, у погибшего остались четыре малолетние дочки.
Режиссером и исполнителем одной из ролей в "Сиротском Бруклине" является Эдвард Нортон.
Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.
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