Внефракционный нардеп депутат Надежда Савченко, которой сегодня Шевченковский райсуд избирает меру пресечения, отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

Об этом она заявила во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

"Страна" ведет прямую трансляцию заседания.

Образцы требовались для подтверждения принадлежности ей мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

"Я написала, что отказываюсь тратить время на предоставления образцов своего голоса для идентификации, если мой голос звучит (везде, – Прим. Ред.), можно взять где угодно. Так же отказываюсь давать на снятие молекулярных образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", – сказала она.

Во время своего выступления в суде нардеп объявил голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.

22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в так называемой "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежению к президенту, правительству и нардепам.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко готова была подорвать себя гранатами.

Также Савченко рассказала, что в СИЗО ее снимают на камеры.