На территории Украины погода по-прежнему больше напоминает зимнюю, несмотря на то, что март движется к завершению. "Страна" узнала, когда весна окончательно придет в Украину.

Погода на выходные

На субботу синоптик Наталья Диденко обещает красивую погоду – с солнцем, ясным синим небом и белыми облаками. 24-го марта над Украиной расположится антициклон. Дневная температура воздуха поднимется до + 1 + 5 градусов. Лишь в некоторых регионах будет -1-3 градусов.

Однако ночью черноморский циклон принесет мокрый снег и дождь на юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но уже днем циклон уйдет в Турцию.

В целом на выходных осадков не будет, ожидается сухая ясная погода. Из-за того, что ночью температура все еще опускается ниже ноля, по утрам на дорогах возможен гололед.

В Киеве в субботу ожидается около ноля, в воскресенье - +1 градус днем. Небольшая облачность, без осадков. Ночи будут морозными: на субботу прогнозируется до -14 градусов, на воскресенье - до минус 10.

Когда потеплеет

26 и 27 марта потепление будет продолжаться, и на протяжении дня ожидается +1...+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы. Об этом рассказала Наталья Диденко в своем блоге.

По словам метеоролога, 28-29 марта потепление достигнет дневных +7...+14 градусов, на юге Украины ожидается +10...+17 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

Фото: www2.wetter3.de

Прогноз до конца марта

"Укргидрометцентр" сообщает, что в Киеве ночная температура будет оставаться минусовой до 28 марта, а вот днем будет теплеть до 4-8 градусов. Во вторник 27 марта ожидается снег и дождь.

Сайт Синоптик прогнозирует, что со вторника температура в столице окончательно установится в плюсе. Днем будет от 6 до 9 градусов тепла. Эти выходные и понедельник будут преимущественно солнечными, 27 марта, несмотря на плюсовую температуру, пасмурно и снег, а до воскресенья будет преимущественно облачная погода. В следующие субботу и воскресенье уже потеплеет до 9-10 градусов.

Gismeteo пишет, что киевлян ждет холодная (до -12 градусов) ночь в субботу, а дальше температура постепенно начнет повышаться и со среды 28 марта уже даже ночью будет выше ноля. Уже 29 марта днем будет + 10, правда, в следующие дни опять похолодает на несколько градусов. Небо будет в основном затянуто облаками, осадки прогнозируются в четверг и пятницу. В выходные 31 марта и 1 апреля будет солнечно, а температура в воскресенье поднимется до 14 градусов.

Годовщина "великого снегопада"

Добавим, что сегодня исполняется ровно 5 лет со дня рекордного снегопада в Киеве. 23 марта 2013 года столицу буквально завалило снегом, что привело к серьезному транспортому коллапсу. В течение суток в Киеве выпало 50 миллиметров осадков при месячной норме 47 миллиметров, образовались огромные сугробы. Было объявлено чрезвычайное положение. Остроумные горожане в соцсетях объявили этот день 52-м февраля.

Фото: delo.ua