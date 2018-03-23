Более половины граждан Украины поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится в опросе ЦСИ "София".

"61% положительно относится к предложению распустить нынешнюю Верховную Раду и провести внеочередные парламентские выборы. В декабре прошлого года таких респондентов было 57,1%", - сообщил руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун.

Согласно исследованию, 26,6% респондентов не поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов, а 12,4% - затрудняются ответить.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Как сообщала "Страна", если бы выборы в парламент Украины прошли в это воскресенье, то 5% барьер преодолели семь партий.

Также мы писали, что согласно опросам украинцы совсем перестали любить власть.