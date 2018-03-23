Лидерами президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, стали бы лидер Всеукраинского объединениями "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ныне действующий глава Украины Петр Порошенко и сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Об этом заявляет руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным опроса, за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 14,3% респондентов, Петра Порошенко хотят поддержать 9,5%, а Юрию Бойко отдали бы свои голоса 9,3%.

По словам эксперта, по сравнению с декабрем уровень электоральной поддержки Петра Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%.

"Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Петра Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны", - добавил эксперт.

Кроме того, согласно опросу, 7,4% готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 7%, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 6,2%.

Рейтинг других кандидатов оказался таким: лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 4,1%, лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовой - 4,0%, народный депутат, лидер партии "ДІЯ" Дмитрий Ярош - 1,7%, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили - 1,6%, мэр Киева Виталий Кличко - 1,2%, глава партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк - 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда Савченко - 0,7%.

Не поддерживают ни одного из кандидатов (проголосуют против всех) – 6,7%, затруднились ответить 10,1%, за кандидата, не предложенного в списке, готовы проголосовать 15,1%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

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