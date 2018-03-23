Слежка за Надеждой Савченко с ноября 2017 года велась незаконно. Об этом заявили адвокаты нардепа в суде, который сегодня, 23 марта, избирает меру пресечения для Савченко по делу о госперевороте.

В ходе слушаний выяснилось, что против Надежды Савченко не проводилось официальных НСРД - негласных следственно-розыскных действий, проще говоря - слежки.

Однако Савченко фигурирует на видеозаписях следствия, которые генпрокурор Юрий Луценко вчера показал в Раде (и анализ которых уже провела "Страна"). По закону, за Савченко нельзя было следить - она до вчерашнего дня обладала депутатским иммунитетом. Доказательства же, собранные незаконным путем, не являются таковыми.

Прокурор объяснил это тем, что НСРД велись против Рубана, а Савченко попала на видео уже в процессе. Однако адвокаты вступили в полемику и загнали прокурора в "вилку".

Если за Савченко никто не следил - то имела место огромная ошибка и колоссальная халатность спецслужб, ведь более четырёх месяцев потенциальный убийца Порошенко ходил на свободе и неизвестно что мог сделать - например, взорвать гранаты в парламенте, попытаться обстрелять парламент из завезённого оружия.

С другой стороны, если наблюдение за Савченко все эти месяцы шло, то доказательства недопустимы - парламент лишь вчера снялис неё неприкосновенность и дал добро на привлечение Надежды к уголовной ответственности.

Адвокат также заявил, что позиция Генпрокуратуры о том, что писали Рубана, а Савченко "случайно" попала в съемку, расходится с судебной практикой.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из суда над Савченко.

Детали дела против летчицы мы исследовали в материале "По методу чекистов. Как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики".