Подозреваемая в подготовке терактов и госпереворота народный депутат Надежда Савченко была готова подорвать себя боевыми гранатами. Такое заявление сделал прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде города Киева, где 23 марта избирают меру пресечения для задержанной Савченко.

"Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта 2018 года в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов 8 гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что в 8-м полку спецназа ничего не слышали об офицере Березне, который якобы планировал вместе с Савченко теракты.

Также мы сообщали, что Юлия Тимошенко рассказала свою позицию по делу Савченко.