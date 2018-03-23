Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, по списку которой Надежда Савченко прошла в Верховную Раду, обозначила свою позицию по скандальному делу.

В эфире канала NewsOne Тимошенко заявила, что если бы была вчера в Раде, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала бы за арест Савченко.

Поведение Савченко Тимошенко прокомментировала следующим образом: "Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после русской тюрьмы".

22 марта, когда парламентарии голосовали за три представления Генпрокуратуры по Савченко, Тимошенко действительно отсутствовала в парламенте. Большинство ее фракции голосовала за представление генпрокурора.

Ранее генпрокурор Луценко заявлял о принудительной психологической экспертизе Савченко.

"Страна" ведет онлайн-репортаж событий вокруг Савченко.